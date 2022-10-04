محافظ الغربية يشيد بدعم الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية

جدة - نرمين السيد - أشاد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، بالدعم اللامحدود الذى تقدمه الدولة بكافة مؤسساتها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ لتطوير منظومة الرعاية الصحية، وذلك من خلال العمل على إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية الصحية لتتواكب مع ما تطمح له الدولة من تقديم خدمات طبية للمواطنين تتوافق مع معايير الجودة المتبعة عالميًا، مشيرًا إلى أن الجودة أولى خطوات الحوكمة وضبط أى منظومة خدمية.





جاء ذلك خلال افتتح الدكتور طارق رحمى، اليوم الثلاثاء، فاعليات المؤتمر الأول لجودة الرعاية الصحية بالهيئة العامة للتأمين الصحى فرع الغربية، بحضور الدكتور خالد موافى رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية بالهيئة، الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا والدكتور بهاء توفيق نقيب الأطباء بالغربية. ورحب الدكتور طارق رحمى - فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر - بجميع الحضور والقامات العلمية والتنفيذية المشاركين بالمؤتمر، موجهًا الشكر لجيش مصر الأبيض على الجهود الكبيرة التى يقدمونها للمواطنين يوميًا وخاصة خلال جائحة كورونا، معربًا عن سعادته لحضور هذا الحدث العلمى الكبير. وناقش المؤتمر مشروع فرع الغربية المشارك فى جائزة السعودى الألمانى لأفضل مشروع لتحسين أداء الخدمة الطبية فى المستشفيات، مشاريع تحسين الأداء باستخدام النهج اليابانى 5s بعيادات "عيادة على بن أبى طالب، عيادة صحة مدرسية أول طنطا، عيادة أحمد عرابى، عيادة مجمع صحات كفر الزيات، عيادة السنطة الشاملة، عيادة طلعت حرب، عيادة قطور الشاملة، عيادة صحة مدرسية ثانى، عيادة سمنود الشاملة، عيادة صحة مدرسة ثالث طنطا، عيادة السنطة طلاب، عيادة التطبيقين، عيادة أيمن الفتى، عيادة سمنود طلاب، عيادة خالد بن الوليد، عيادة عمر بن عبد العزيز".

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