فتح باب التقديم للعمل بنظام الحصة بالغربية لسد العجز بالمدارس

جدة - نرمين السيد - أعلن ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية عن موافقة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية على فتح باب التقدم للعمل بنظام الحصة بتخصصات (اللغة العربية – الرياضيات – العلوم - الدراسات الاجتماعية) اعتبارا من اليوم الثلاثاء حتى الإثنين المقبل لسد العجز بمدارس المرحلة الابتدائية والإعدادية.





ونقل بيان إعلامى عن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية قوله أنه سيتم التقديم عن طريق الرابط الالكترونى التالى: https://forms.office.com/r/CEmVhhdKZq، مضيفا أن شروط التقدم هى أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عال تربوى مناسب لشغل الوظيفة، أو مؤهل عال بالإضافة إلى دبلوم عام تربوى. كما أن يكون المتقدم لائقًا لممارسة أعباء الوظيفة، وأن يكون المتقدم من المقيمين بمحافظة الغربية، وبنطاق المركز المتقدم للعمل به، على أن تكون الأولوية لمن سبق له العمل بالتدريس تطوعًا بمدارس الغربية خلال العام الدراسى السابق والحالى.

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