زوجة أحد أبطال أكتوبر: الرئيس السيسى سألنا عن مطالبنا قولناله يكفينا لقاءك

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 09:30 مساءً - قالت السيدة "إيمان" زوجة اللواء حسن شحاتة، أحد أبطال موقعة أبو عطوة في مدينة الإسماعيلية عام 1973، إنها كانت سعيدة بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أنه سألهم عن مطالبهم.

وأضافت زوجة أحد أبطال الصاعقة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنها عبرت عن سعادتها بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت تحلم باليوم الذي ستلتقيه فيه؛ وذلك على هامش فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 36 بمناسبة حرب أكتوبر المجيدة.

وتابعت: «كنت بتمنى أقابله في أي وقت، وهو منتهى الذوق والأخلاق، وطلب مننا كل واحد يطلب حاجة، قلتله والله ما عاوزة حاجة خالص، وقلتلة سعيدة بيك جدًا، وإنك مسكت البلد وأنقذتنا من شلة الإخوان والناس دي؛ وكنت بحلم باليوم إللي أسلم عليك وأشوفك».