محافظ بنى سويف يتفقد بدء أعمال مشروع إنشاء مرسى سياحى شرق النيل

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ بنى سويف محمد هانى غنيم، أهمية تسريع وتيرة الأعمال بمشروع إنشاء مرسى على الجانب الشرقى للنيل، موجها المكتب الفنى بالمتابعة اليومية لمعدلات ونسب الإنجاز، ورصد أية معوقات قد تواجه الأعمال أولا بأول لسرعة تذليلها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة.





جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم الثلاثاء، بدء أعمال تنفيذ المشروع والذى يعد الانطلاقة الأولى ضمن عدد من المراحل التى يستهدفها مشروع طموح على البر الشرقى، حيث قد بادرت المحافظة بإعداد مخطط عام للمنطقة، يتضمن إنشاء مرسى سياحى ضمن مخطط عام لمشروع إنشاء كورنيش على الجانب الشرقى.

وشدد المحافظ على ضرورة عرض تقرير تفصيلى بشكل مستمر عن الموقف التنفيذى نظرا لأهمية المشروع الحيوية والخدمية والتنموية، لاسيما وأن المشروع يحمل العديد من الأبعاد والعوائد المستهدفة المتنوعة، منها ما هو متعلق بالتنمية السياحية، بالإضافة إلى تحقيق استثمار موارد المحافظة وفقا لأطر وأهداف التنمية المستدامة، فضلا عن كون المشروع سيوفر العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، ويحدث رواجا تنمويا واقتصاديا بالمنطقة المحيطة.

ويأتى هذا المشروع كإحدى ثمار ونتائج الاستراتيجية التنموية المحلية العامة التى أطلقتها المحافظة وتشمل 6 قطاعات اقتصادية، وتعد الاستراتيجية المحلية للمحافظة هى الأولى من حيث إطلاقها فى ديسمبر 2020، والأولى فى مجال تفعيل محاورها وأهدافها عن طريق مشروعات حقيقية يجرى تنفيذها على أرض الواقع، من أهمها مشروع المرسى الذى وافقت عليه الحكومة ضمن حزمة تنموية تواصل الدولة تنفيذها بصعيد مصر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتبلغ مساحة مشروع إنشاء مرسى بالناحية الشرقية للنيل، 49 ألف متر مربع، بواقع 40 ألف متر باليابس، و 9 آلاف متر داخل المياه ويشمل المخطط العام لمشروع إنشاء المرسى منطقة مطاعم ومبنى استقبال ومسطحات عائمة، إلى جانب إنشاء منطقة خدمات متكاملة بمحيط المرسى ومناطق خضراء، وذلك فى إطار الخطوات العملية والسعى الجاد لتتبوأ بنى سويف مكانتها اللائقة بالخريطة السياحية المصرية من خلال كونها ستمثل نقطة توقف خلال الرحلات النيلية بمسار العائلة المقدسة.

وفى سياق آخر، قام معاون محافظ بنى سويف الدكتور محمد جبر منسق عام مبادرة حياة كريمة بالمحافظة بتفقد المشروعات الجارية بقرية سدس بمركز ببا، تنفيذا لتوجيهات المحافظ، باستمرار المتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتم خلال الزيارة متابعة مستجدات الأعمال والموقف التنفيذى لبعض المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" والتى تشمل إنشاء وتطوير نقاط الإطفاء والأسواق والمواقف العمومية للسيارات، ضمن المشروعات التى تشرف عليها وزارة التنمية المحلية.

ومن جهة أخرى تفقد السكرتير العام المساعد لبنى سويف سامى علام، مخر سيل سنور بشرق النيل، ضمن استعدادات المحافظة لموسم الشتاء من خلال تطوير مخرات السيول وأعمال الحماية.

و اطمأن على جاهزية المخر، واستمع لعرض موجز عن الأعمال التى تم تنفيذها سابقاً، وشملت تبطين قاع المجرى المائى، وأعمال تأهيل ورفع كفاءة، وعمال تدبيش وتكاسى وتوسعة، بجانب تأمين خط الغاز الطبيعى المار بمنطقة المخر، وغيرها من الأعمال بالمشروع الذى يتضمن أيضًا إنشاء عدد 8 بحيرات "أحواض تهدئة وترسيب" وعدد 8 حواجز ترابية بمخرج وادى سنور، ضمن الحلول الفنية التى تستهدف دعم قدرة المخر لاستيعاب مياه السيول الموسمية وتعزيز قدرة المخر لتصريفها.