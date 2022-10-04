وزارة الخارجية تستقبل وفدا من مساعدى أعضاء الكونجرس الأمريكى

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير دكتور حازم فهمى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، وأعضاء القطاع الأمريكى بوزارة الخارجية وفدًا من مساعدى أعضاء الكونجرس الأمريكى من الحزبين الديمقراطى والجمهورى، فى إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون والتواصل بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.





وذلك فى سياق زيارتهم الحالية إلى مصر، حيث ركزت أعمال الاجتماع على تبادل الرؤى بشأن موضوعات التعاون الثنائى، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. هذا، واستهل مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية الاجتماع بكلمة أشار خلالها إلى عناصر علاقات الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية، وضعًا فى الاعتبار الأهمية الإقليمية والجيواستراتيجية لمصر، وكذا تعقيدات الموقف الإقليمى.

وقد تضمن الاجتماع مباحثات اشتركت فيها قطاعات وزارة الخارجية المعنية بالموضوعات محل الاهتمام المصرى الأمريكى المشترك مثل القطاع الإفريقى والعربى والسودان وحقوق الإنســان والاقتصادى وإدارات ليبيا وإسـرائيل وفلســطين ومياه النيل والبيئة ومكافحة الإرهاب، مقدمين رؤية مصر للتعاون الثنائى المصرى الأمريكى المرجو، وللدور المنوط بالوفد الأمريكى بهدف تحقيق المزيد من التقارب.

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