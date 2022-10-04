جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديو جراف التالى تفاصيل بطولات الصاعقة: استمر صمود قوات الصاعقة للدفاع عن مضيق سدر، لمدة 17 يومًا، رغم أن التعليمات كانت ضرورة الصمود لمدة 12 ساعة فقط، وقد حمت قوات الصاعقة الجانب الأيمن للجيش الثالث من هجوم العدو المدرع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصاعقة المصرية بطولات عظيمة فى نصر أكتوبر 73 (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.