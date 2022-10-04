رئيس جمهورية سيشل يستقبل سفير مصر بمناسبة قرب إنتهاء فترة عمله

جدة - نرمين السيد - استقبل رئيس جمهورية سيشل Wavel Ramkalawan السفير خالد الأبيض، سفير جمهورية مصر العربية فى نيروبى وغير المقيم فى سيشل، بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله، حيث أثنى رئيس سيشل على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وما شهدته من تعزيز لروابط الصداقة بين الشعبين، معربًا عن تقديره لأوجه الدعم التى تقدمها مصر لبلاده فى مختلف المجالات، وتطلعه لاستمرار التعاون من أجل تدعيم العلاقات الثنائية بصورة أكبر تحقق مصلحة الجانبين وعلى رأسها تعزيز التعاون فى مجالات التجارة والاستثمار والسياحة.





كما أعرب رئيس سيشل عن ترحيبه بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمشاركة فى قمة رؤساء الدول والحكومات المقرر عقدها يومى 7 و8 نوفمبر 2022 للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية تغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ. من جانبه، استعرض السفير خالد الأبيض، التحضيرات الجارية للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية تغير المناخ COP27، مؤكداً على اهتمام مصر بالتوصل إلى توافق حول خطوات عملية لتنفيذ ما سبق الاتفاق عليه خلال قمة باريس للمناخ وكذا متابعة تنفيذ المقررات التى تم التوافق بشأنها خلال مؤتمر جلاسكو COP26، والبحث عن سبل تمويل مبتكرة بما لا يزيد من الأعباء الملقاة على الدول النامية.

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