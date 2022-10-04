محافظ القاهرة يترأس اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الاقتصادى الاجتماعى

جدة - نرمين السيد - شهد الاجتماع نواب المحافظ للمناطق الأربعة، والسكرتير العام المساعد، ودكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى الأسبق ورئيس الجامعة المصرية الصينية، ودكتور سامى الشريف وزير الإعلام الأسبق وعميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة لتكنولوجيا المعلومات، ودكتور خالد السقطى عميد كلية النقل الدولى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ودكتور محمد يونس عميد كلية التجارة جامعة الأزهر، ودكتورة نهى سمير دنيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة عين شمسن، ودكتور مصطفى صبرى أستاذ تخطيط وهندسة المرور بكلية الهندسة جامعة عين شمس، ودكتور صلاح الدين فهمى أستاذ ورئيس قسم الإقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، ودكتور تامر عبد المنعم راضى أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجاة جامعة عين شمس، ودكتور محمد كامل زكريا مدير مركز الاستشارات البيئية بجامعة عين شمس، ودكتور أشرف حلمى عميد كلية الاقتصاد والتجارة الدولية بالجامعة المصرية الصينية، ودكتور عز الدين فكرى عميد كلية التجارة بالجامعة الحديثة لتكنولوجيا المعلومات، ودكتور عمر عبد الحميد سالمان أستاذ الاقتصاد والتجارة الخارجية وعميد كلية التجارة جامعة حلوان سابقًا، ودكتور محمد أمل زيدان بكلية الهندسة جامعة الزقازيق.

ناقش اللقاء التحضير للاجتماع الأول للمجلس الاقتصادى الاجتماعى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية المتعلقة بدعم وتعزيز التنمية الاقتصادية وتحفيز القطاع الخاص وفتح قنوات تواصل مستمرة وبناءة مع المستثمرين ومؤسسات الاعمال، وبهدف تعظيم الاستفادة من خدمات البيئة الأساسية والمشروعات القومية التى أنجزتها الدولة على مدار السنوات الثمان الماضية، وكذلك الاستفادة من التشريعات والإجراءات التنظيمية المطورة والمحفزة للاستثمار.

وأكد محافظ القاهرة أن المجلس الاقتصادى الاجتماعى لمحافظة القاهرة بما يضمه من قامات علمية واقتصادية سيسهم بشكل فعال فى دعم سياسات وإجراءات التنمية الاقتصادية المحلية كما سيساعد على المشاركة فى وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية للمحافظة، ودعم المحافظة فى وضع استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية والتى تعتمد على دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية للمحافظة، ووضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة، ومساندة المحافظة فى جذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال المشاركة فى تسويق الفرص الاستثمارية، كذلك دعم المحافظة فى مراجعة أولويات ومبادارات تنمية التكتلات الإقتصادية ذات الميزه التنافسية، وتنفيذ خطط وتداخلات تنمية التكتلات، ووضع خطة استراتيجية وتسويقية للمناطق الصناعية ومراجعة خطط ترفيق وتحديث إدارة المناطق الصناعية والمشاركة فى ترويج الفرص الإستثمارية الصناعية بالمحافظة، إلى جانب مراجعة الخطة الاستثمارية السنوية ومتوسطة الأجل من منظور اقتصادى/اجتماعى، ومناقشة التحديات والعقبات التى تواجه المستثمرين ورجال الاعمال بالمحافظة وتقديم المشورة حول وضع آليات وبدائل حلول التعامل مع هذه التحديات، ودعم المحافظة فى تبنى سياسات وإجراءات لتعزيز إشراك المواطنين والمجتمع المدنى فى مراحل تخطيط تصميم ومتابعة وتقييم المشروعات.