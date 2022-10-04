حاكم ولاية «نيو ساوث ويلز» تستقبل القنصل العام المصرى فى سيدنى

جدة - نرمين السيد - هذا، واستهلت حاكم الولاية المقابلة بالترحيب بالقنصل العام وتهنئته على توليه مهام منصبه، معربة عن أملها فى تعزيز التعاون بين الولاية والقنصلية العامة بسيدنى للارتقاء بالعلاقات مع مصر، متمنية له النجاح فى مهمته قنصلا عاما بسيدنى.

كما أشارت إلى اعتزازها بدور الجالية المصرية بأستراليا فى إثراء الحياة السياسية، مستعرضة أسماء عدد ممن تقلدوا مناصب وزارية وبرلمانية وثقافية.

ومن جانبه، أكد القنصل العام المصرى على الدور الفعال للجالية المصرية وكذا أهمية دعم وتعزيز العلاقات بين القنصلية العامة وولاية "نيو ساوث ويلز" فى مختلف المجالات، مشيرا إلى إيجابية وودية العلاقات والتى عكستها اللقاءات التى أجراها مع عدد من المسئولين الاستراليين، مستعرضا آفاق التعاون المتاحة فى مختلف المجالات التجارية والثقافية والتعليمية وجذب السياحة الأسترالية إلى مصر، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصرى الكبير واستضافة جامعة سيدنى لمعرض رمسيس الثانى والقطع الذهبية المنتظر خلال عام 2023.