التنمية المحلية: بدء الإعلان عن 77 وظيفة قيادية شاغرة (الشروط والتقديم)

جدة - نرمين السيد - بدأت وزارة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، الإعلان عن شغل 77 وظيفة شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية فى وظيفة رؤساء المدن والمراكز والأحياء، وذلك من خلال الإعلان رقم (1) لسنة 2022 وفقاً للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.





وأوضح بيان صحفى، للوزارة، أن ذلك على موقع بوابة الحكومة المصرية من هنا، وموقع الوزارة الرسمى من هنا.

و أعلن هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى لضخ دماء جديدة فى المناصب القيادية من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح، أنه يتم تقييم المتقدمين بناءً على عدة معايير، أهمها القدرات العلمية، والتاريخ الوظيفى، ومقترحات التطوير، والسمات الشخصية، ومهارات القيادة واتخاذ القرار، والقدرة على حل مشكلات المواطنين فيما يخص عمل الإدارة المحلية.

وطالب وزير التنمية المحلية، الراغبين فى التقدم باستيفاء النموذج المعد لذلك، والمرفق به بطاقة الوصف الوظيفى، والمتضمن المستندات المطلوبة، و يمكن الحصول عليه من البوابة الإلكترونية للحكومة وموقع وزارة التنمية المحلية من هنا، لافتا أن التقديم يستمر لمدة شهر.