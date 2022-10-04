يحيى الفخراني: شكرًا لترشيحي لجائزة الدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 06:30 مساءً - علق الفنان الكبير يحيى الفخراني على خبر ترشيح نقابة الممثلين له لنيل جائزة النيل للفنون، قائلاً إنه تلقى الخبر وهو في قلب البحر الأبيض المتوسط، لحضور مهرجان سينمائي لذوي الهمم، وهو خبر أسعده كثيرا موجهًا الشكر لنقابة الممثلين على ترشيحها له.

وأشار الفخراني إلى أنه سبق وترشح للجائزة من قبل جامعة القاهرة، متمنيا أن يكون الفوز بالجائزة حليفه في هذه المرة.

وكشف الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين عن ترشيحات النقابة لجوائز الدولة، حيث رشحت النقابة الدكتور يحيى الفخرانى لجائزة النيل فى الفنون، فيما رشحت مهندسة الديكور الكبيرة نهى برادة، والتي قدمت ديكور مسرحية مدرسة المشاغبين وسيدتي الجميلة وشارع محمد على لجائزة الدولة التقديرية.

أما جائزة الدولة فى التفوق فرشحت النقابة الدكتور مصطفى سليم رئيس قسم الدراما والنقد بمعهد الفنون المسرحية، فيما رشحت سعاد آل عبد الله لجائزة النيل للمبدعين العرب.

وفى سياق متصل بدأ المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، في استقبال طلبات الترشح لجوائز الدولة فى الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية للعام 2023، وتشمل جوائز الدولة (النيل، والتقديرية، والتفوق، والتشجيعية) ابتداءً من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2022، وذلك إعمالًا لأحكام القانون رقم (37) لسنة 1958؛ والقوانين المعدِّلة له بإنشاء جوائز الدولـة للإنتاج الفكرى وتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.

أعلن المجلس الأعلى للثقافة عن الفروع والموضوعات التي يجري التقدم لها في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2022.

وترأس الدكتور الفخراني مهرجان القاهرة للدراما فى دورته الأولى، وأعرب الدكتور يحيى الفخرانى الرئيس التنفيذى للمهرجان، عن سعادته بإقامة هذا الحدث الضخم، الذى يهدف إلى إثراء المجال الفنى، خاصة الإنتاج الدرامى، ويسعى إلى تشجيع كل المواهب المتميزة بما يخدم الصناعة ككل، تحت إشراف نخبة من النقاد المتخصصين فى كافة المجالات المرتبطة بصناعة الدراما، وتكريم الفنانين المتميزين، والاحتفاء بالمواهب التى استطاعت إثبات نفسها على الشاشة، ونالت إعجاب الجمهور.