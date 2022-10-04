برشلونة يتفوق على إنتر ميلان فى القيمة التسويقية قبل قمة دوري الأبطال

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 06:30 مساءً - يحل فريق برشلونة الإسبانى، ضيفا ثقيلا على نظيره إنتر ميلان الإيطالى، في المواجهة المقرر إقامتها في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "جوزيبى مياتزا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتفوق برشلونة على إنتر ميلان من ناحية القيمة التسويقية في المباراة، حيث تصل قيمة لاعبى الفريقين في الإجمالى لنحو مليار و407 مليون يورو.

ووفقا للتقرير الذى نشره موقع "ترانسفير ماركت" العالمى، تبلغ القيمة التسويقية للفريق الكتالونى 814 مليون يورو، مقابل 593 مليون يورو قيمة فريق إنتر ميلان.

ويتواجد برشلونة في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة بعد انتهاء الجولة الثانية برصيد 3 نقاط جمعها من فوز وهزيمة وتسجيل 5 أهداف وتلقي 3.

فيما يأتي فريق انتر ميلان بالمركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط جمعها من انتصار وحيد وخسارة مثلها وتسجيل هدفين وتلقي مثلهما.

وكان برشلونة سقط أمام بايرن ميونخ بنتيجة 2-0 في المباراة جمعتهما في التاسعة على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

فيما حقق إنتر ميلان الإيطالي فوزاً مستحقاً على حساب نظيره فيكتوريا بلزن بطل التشكيك بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "دووسان أرينا"، فى إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.