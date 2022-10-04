كرم جبر: استحداث استراتيجية عمل موحدة للإعلام العربي لمواجهة منصات التواصل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 06:29 مساءً - أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، ضرورة استحداث استراتيجية عمل موحدة للإعلام العربي لمواجهة ما يجد طريقه عبر منصات التواصل الاجتماعي من محتوى يتنافى مع القيم والمبادئ والأخلاق العربية، موضحاً أن تلك المنصات مازالت تعمل في إطار غير رسمي لكنها تؤثر في تشكيل الرأي العام بشكل كبير، وهو ما يدعونا إلى مواجهة محتواها الضار وما تبثه من أفكار سلبية تؤثر على العقول لاسيما الشباب.

وأشار جبر إلى أهمية دور الحكومات في حماية الإعلام من خلال وضع الضوابط المنظمة لعمله، وضرورة اتخاذ خطوات سريعة لتطويره والعمل بشكل مشترك على إنتاج محتوى عربي يملأ الفراغ الذي تستغله منصات التواصل الاجتماعي، على أن يتناسب ذلك المحتوى مع روح العصر وسرعة الأجيال الحديثة، ويراعي في الوقت نفسه خصوصية الدول العربية وقيمها وأخلاقها.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الذهاب للمستقبل لا يكون بالعودة إلى الماضي، وأن التطوير يتطلب التخطيط السليم والأخذ بزمام المبادرة للنهوض بقطاع الإعلام بما يتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن التحديات التي تواجهنا والأخطار المحدقة بأمتنا تتطلب منا العمل معا لتطوير واستحداث آليات جديدة لتعزيز الترابط الإعلامي العربي، وامتلاك قدرات تنافسية لمواكبة تكنولوجيا الإعلام الجديد بعد ما استحدثته من منصات رقمية عملاقة بدلت العديد من المفاهيم والمعايير والممارسات الإعلامية.

وأوضح أننا مطالبون بمواصلة العمل الجماعي لمسايرة التطور التكنولوجي والتحولات الرقمية ولا سيما في ظل هيمنة كبريات الشركات الإعلامية بما يتطلب منا وضع استراتيجية موحدة في التعامل مع هذه الشركات العملاقة سواء في بعدها المالي أو على مستوى المحتوى، مضيفًا: "ما أحوجنا إلى تشكيل لجنة إعلامية مشتركة تكون مهمتها خلق حالة من التواصل بين الدول العربية حول القضايا المهمة وعلى وجه التحديد مخاطر السوشيال ميديا والمنصات الإلكترونية التي تشكل تهديدات كبيرة على العقل العربي من الشباب والنشء".

واختتم الكاتب الصحفي كرم جبر، كلمته، قائلًا: "لاشك أن الإعلام يعد أحد أهم الأسلحة في تشكيل السلوك وفي بناء الفكر والاتجاهات، وفي خدمة قضايا الوطن والأمة والتعبير عن مشاكل المواطنين بكل حرية وشفافية".

جاء ذلك خلال كلمته، في افتتاح أعمال الدورة الـ20 لمنتدى الإعلام العربي، الذي يقام تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، وبحضور الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وبمشاركة أكثر من 3000 من القيادات الإعلامية العربية والعالمية، ورؤساء تحرير الصحف، وكبار الكُّتاب والمفكرين والمعنيين بالعمل الإعلامي في المنطقة.

وشمل الافتتاح الرسمي للمنتدى، بحضور الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، والشيخ حشر بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، جلسة رئيسية بعنوان "الإعلام العربي.. التحولات والتأثير" استضاف خلالها المنتدى معالي د. رمزان بن عبيد عبدالله النعيمي، وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين، والكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.