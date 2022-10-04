البيئة: من الكونغو الى شرم الشيخ ….العمل على قدم وساق للخروج بمؤتمر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 06:29 مساءً - استكمالاً لجهود متابعة استعدادات شرم الشيخ لقمة المناخ cop27:

الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة يتابع ما تم من أعمال التجهيز بالمنطقتين الزرقاء والخضراء .... والانتهاء من تركيب الخيم بالمنطقة الخضراء

ولأول مرة بمؤتمرات المناخ : التنسيق لإجراء قياس لإجمالى إنبعاثات الكربون الناتجة عن أستهلاك الطعام خلال فترة إنعقاد المؤتمر .....والاتفاق على تقديم قوائم طعام منخفضة الكربون بالمؤتمر

تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال التجهيزات الخاصة بمؤتمر المناخ القادم cop27 ، قام الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، يرافقه الأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية والدكتور كريم مرسى مستشار الوزيرة للقطاع الخاص ، والمهندسة سماح صالح مدير عام التنمية البيئية ورئيس وحدتى المرأة والتنمية المستدامة، بزيارة تفقدية لمدينة شرم الشيخ للوقوف على الأعمال التى تتم بالمنطقتين الزرقاء والخضراء للمؤتمر.

حيث قام الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، بمتابعة الأعمال الخاصة بالمنطقة الخضراء ، مشيرا الى أنه تم الإنتهاء من تركيب الخيم بالمنطقة الخضراء ، وجارى العمل على قدم وساق لخروج المؤتمر بصورة مشرفة أمام العالم، حيث تقام تلك المنطقة على مسافة قريبة من المنطقة الزرقاء، كمنصة تمكن مجتمع الأعمال والشباب والمرأة والمجتمع المدني والسكان المحليين والأوساط الأكاديمية والفنانين ومجتمعات الموضة من جميع أنحاء العالم من التعبير عن أنفسهم وسماع أصواتهم، وتسمح بتوفير حلقة وصل بين هذه الفئات والوفود الرسمية المشاركة في المؤتمر والمفاوضيين للاستماع والاطلاع على مختلف الرؤى والأفكار والحلول المقترحة والنماذج الناجحة بما يساعد على تسريع وتيرة العمل المناخي.

كما قام ابو سنه وفريق عمل الوزارة بمتابعة آخر مستجدات أعمال الإنشاءات بالمنطقة الزرقاء للمؤتمر، والتأكد من وصول كافة الخدمات بالمنطقة، وتفقد قاعة المؤتمرات والأعمال الخاصة بالقاعات وتجهيزها بأحدث التكنولوجيات، مشيرا الى أنتهاء الكثير من الأعمال بها.

كما تم ولأول مرة التشاور مع مقدمى خدمات الطعام خلال فترة انعقاد المؤتمر ، وقد تم الاتفاق على إجراء قياس لإجمالى إنبعاثات الكربون الناتجة عن أستهلاك الطعام الذى سيتم تقديمة خلال أيام المؤتمر ، كما تم الاتفاق على توفير قوائم طعام منخفضة الكربون، وذلك ضمن قوائم الطعام التى ستقدم بالمؤتمر ، وسيتم قياس مدى الإقبال عليها ، حيث ستقوم وزارة البيئة بتقديم الدعم الفنى للقائمين على تقديم الطعام للقيام بعملية القياس .البيئة: من الكونغو الى شرم الشيخ ….العمل على قدم وساق للخروج بمؤتمر المناخ بصورة مشرفة أمام العالم :

استكمالاً لجهود متابعة استعدادات شرم الشيخ لقمة المناخ cop27:

الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة يتابع ما تم من أعمال التجهيز بالمنطقتين الزرقاء والخضراء .... والانتهاء من تركيب الخيم بالمنطقة الخضراء

ولأول مرة بمؤتمرات المناخ : التنسيق لإجراء قياس لإجمالى إنبعاثات الكربون الناتجة عن أستهلاك الطعام خلال فترة إنعقاد المؤتمر .....والاتفاق على تقديم قوائم طعام منخفضة الكربون بالمؤتمر

تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال التجهيزات الخاصة بمؤتمر المناخ القادم cop27 ، قام الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، يرافقه الأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية والدكتور كريم مرسى مستشار الوزيرة للقطاع الخاص ، والمهندسة سماح صالح مدير عام التنمية البيئية ورئيس وحدتى المرأة والتنمية المستدامة، بزيارة تفقدية لمدينة شرم الشيخ للوقوف على الأعمال التى تتم بالمنطقتين الزرقاء والخضراء للمؤتمر.

حيث قام الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، بمتابعة الأعمال الخاصة بالمنطقة الخضراء ، مشيرا الى أنه تم الإنتهاء من تركيب الخيم بالمنطقة الخضراء ، وجارى العمل على قدم وساق لخروج المؤتمر بصورة مشرفة أمام العالم، حيث تقام تلك المنطقة على مسافة قريبة من المنطقة الزرقاء، كمنصة تمكن مجتمع الأعمال والشباب والمرأة والمجتمع المدني والسكان المحليين والأوساط الأكاديمية والفنانين ومجتمعات الموضة من جميع أنحاء العالم من التعبير عن أنفسهم وسماع أصواتهم، وتسمح بتوفير حلقة وصل بين هذه الفئات والوفود الرسمية المشاركة في المؤتمر والمفاوضيين للاستماع والاطلاع على مختلف الرؤى والأفكار والحلول المقترحة والنماذج الناجحة بما يساعد على تسريع وتيرة العمل المناخي.

كما قام ابو سنه وفريق عمل الوزارة بمتابعة آخر مستجدات أعمال الإنشاءات بالمنطقة الزرقاء للمؤتمر، والتأكد من وصول كافة الخدمات بالمنطقة، وتفقد قاعة المؤتمرات والأعمال الخاصة بالقاعات وتجهيزها بأحدث التكنولوجيات، مشيرا الى أنتهاء الكثير من الأعمال بها.

كما تم ولأول مرة التشاور مع مقدمى خدمات الطعام خلال فترة انعقاد المؤتمر ، وقد تم الاتفاق على إجراء قياس لإجمالى إنبعاثات الكربون الناتجة عن أستهلاك الطعام الذى سيتم تقديمة خلال أيام المؤتمر ، كما تم الاتفاق على توفير قوائم طعام منخفضة الكربون، وذلك ضمن قوائم الطعام التى ستقدم بالمؤتمر ، وسيتم قياس مدى الإقبال عليها ، حيث ستقوم وزارة البيئة بتقديم الدعم الفنى للقائمين على تقديم الطعام للقيام بعملية القياس .