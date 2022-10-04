إحالة موظفين بالوحدة الصحية بقرية دمشير بالمنيا للتحقيق

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال جولة نائب محافظ المنيا التفقدية، لمتابعة سير العمل بعدد من القطاعات الخدمية بقرية دمشير بمركز المنيا، رافقه خلالها وكيل وزارة الصحة بالمنيا الدكتور محمد نادى.

وشملت جولة نائب المحافظ- بحسب بيان صادر، اليوم الثلاثاء- تفقد الوحدة الصحية بقرية دمشير، حيث تابع سير العمل وتواجد الأطقم الطبية، وتوافر الأدوية والأمصال، كما حرص على متابعة دفاتر الحضور والانصراف الخاصة داخل الوحدة، لقياس مدى التزام الأطقم الطبية والعاملين بالمواعيد المقررة واستمرار العمل على أكمل وجه.

كما تفقد نائب المحافظ الوحدة المحلية لقرية دمشير، لمتابعة سير العمل، ومدى الالتزام التام بمعايير الجودة فى تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك لتحقيق الانضباط واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة لمتابعة مدى التزام العاملين بمواعيد العمل المقررة، موجها بإحالة عدد من الموظفين للتحقيق بسبب ترك العمل.

وتم المرور على الأقسام الخاصة بتراخيص البناء والمتغيرات المكانية، والتنظيم، والإدارة الهندسية، وذلك بهدف متابعة الإجراءات المتبعة من الوحدة المحلية فى تنظيم العمل وتطبيق أحكام القانون، بالإضافة للتأكد من إجراء المعاينات على أرض الواقع من المهندسين الاستشاريين وفنيى التنظيم والمتغيرات المكانية.

وفى السياق، قام نائب المحافظ بجولة مفاجئة، لمتابعة عدد من المخابز بمركز بنى مزار، للتأكد من الأوزان وتواجد الشهادات الصحية، بالإضافة للمرور على الأسواق، للتأكد من جودة المعروضات على المواطنين، حيث تم تحرير عدد من المخالفات؛ لعدم وجود شهادات صحية، وعدم النظافة، ولمنتجات منتهية الصلاحية، بالإضافة لسحب عينات من أحد أنواع الزيوت وإرسالها للمعامل؛ للتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام.

وفى هذا الإطار.. أشار إلى أنه سيتم تنظيم جولات ميدانية مفاجئة بجميع مراكز المحافظة، لتحقيق الانضباط من خلال متابعة الحالة العامة بالشوارع والأسواق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لتحقيق الصالح العام للمواطنين.