التضامن: لا صحة لشائعات معاناة «جمعية التجمع» من نقص الخدمات

جدة - نرمين السيد - نفت وزارة التضامن الاجتماعى، صحة ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعى عن خلو جمعية دار "روعة الإيمان" بالتجمع الثالث من احتياجاتها الأساسية، ومعاناة الدار من وجود أطفال ميئوس من حالتهم، تأسف الوزارة لهذه المزاعم العارية تماما من الصحة.





وفور انتشار هذه المزاعم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لجنة من الوزارة لإجراء زيارة ميدانية مفاجئة، وشملت فريق التدخل السريع والإدارة الفنية والإدارة الاجتماعية بمديرية التضامن بالقاهرة، وفحصت اللجنة كافة جوانب الدار من حيث البنية التحتية والأثاث ومستلزمات المسنين من مأكل ومشرب وملبس، والتقت نزلاء الدار واستطلعت آرائهم فى الخدمات المقدمة لهم وأطلعت اللجنة على ميزانية الدار، وعلى تواجد أطفال من مستشفى 57357 وانتهت إلى ما يلى:

- يبلغ رصيد الدار بتاريخ الثانى من أكتوبر 300 ألف جنيه

- عدد نزلاء الدار 31 نزيلا، 20 سيدة و11 رجلا.

- تتوفر بالدار السلع التموينية والغذائية واللحوم وتكفى النزلاء المتواجدين بالدار لفترة كافية

- أقر المدير التنفيذى للجمعية أنها ليست فى أى احتياج لأية تبرعات نقدية أو عينية

- توفر الجمعية جناحا منفصلا عن دار المسنين للأطفال الذين يتلقون العلاج الكيماوى بمستشفى 57357 وأسرهم؛ حيث توفر إقامة مجانية للأطفال وأسرهم من خارج القاهرة، لليلة واحدة، كما توفر سيارة مجانية لنقلهم من المستشفى إلى الجمعية.

وأكدت وزارة التضامن أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من اختلق هذه المزاعم، وتدعو رواد مواقع التواصل الاجتماعى، إلى عدم الانسياق وراء هذه الدعاوى الكاذبة بحثا عن التربح، وأن هذه الدعاوى لم تحصل على تصريح من الوزارة بجمع أموال التبرعات، كما تدعو الوزارة المواطنين إلى ضرورة التأكد من وضع أى دار عن طريق مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعى عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى أو الخط الساخن 16439.

وشدد الوزارة أنها لا تقف أبدا أمام الدعوات الصادقة للتبرع لدور الدعاية، لكن عن طريق المصارف الصحيحة، والتأكد من خلو هذه الدور بالفعل من احتياجاتها الأساسية، دون الانسياق وراء دعوات كاذبة هدفها استغلال هذه الدور فى تحقيق ربح مادى، ودون مراعاة لنفسية النزلاء من المسنين وأهالى الأطفال المرضى، مشيرة إلى أنها تعمل على حوكمة التبرعات والتصدى لأى خروج عن القانون وتحيل المخالفين إلى النيابة العامة.