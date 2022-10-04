ملتقى شرم الشيخ يوصى بإنشاء مجمع لتأمين مخاطر تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - أوصى مؤتمر شرم الشيخ الرابع للتأمين وإعادة التأمين بعقد شراكة مع الحكومة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية لإنشاء مجمعة لتأمين المخاطر المتعلقة بتغير المناخ مثل الجفاف والتأمين الزراعى وكذلك خلق نوع من التكامل مع خدمات تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتأمين متناهى الصغرة لبناء القدرات التى تؤهل مجتمعاتنا للصمود أمام تلك المخاطر.





وطالب المشاركون فى الملتقى -فى ختام أعماله اليوم الثلاثاء- بالعمل على إطلاق حملات توعية بشأن تغير المناخ وحثوا شركات التأمين على أن تؤكد التزامها بدعم مقاومة تغير المناخ من خلال عمليات الاكتتاب وإدارة المطالبات والأنشطة الاستثمارية.

وحث المشاركون قادة شركات التأمين على العمل على جعل صناعة التأمين من الصناعات الأكثر جاذبية للشباب الموهوبين وأصحاب المهارات المميزة، حيث أن هؤلاء الشباب هم الذين سيشكلون مستقبلاً أفضل لصناعة التأمين.

وطالب المشاركون شركات التأمين وإعادة التأمين وجميع الأطراف المعنية بالعمل معا لزيادة معدل اختراق التأمين مع الأخذ فى الاعتبار النصوص الواردة فى قانون التأمين الجديد المنتظر صدوره قريبًا والإصلاحات والتعديلات الرقابية، ودعوا إلى التعاون بين شركات التأمين وإعادة التأمين لمواجهة التحديات التى تواجه صناعة التأمين نتيجة للمخاطر الناشئة، وتطبيق منهج شامل لخلق وتدعيم قيمة العميل من خلال الفرص التى تقدمها تكنولوجيا التأمين.