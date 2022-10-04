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النيابة الإدارية تحقق في واقعة تعدي مدرس بالضرب على تلميذة في السنبلاويين

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 05:29 مساءً - أمر المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل أمام النيابة الإدارية بالسنبلاوين، بشأن ما تم تداوله بالمواقع الإلكترونية المختلفة اليوم الثلاثاء الموافق ٤ / ١٠ / ٢٠٢٢  من واقعة تعدي مدرس بالضرب على طالبة بالصف الرابع الابتدائي، بمدرسة بطرنيس العرب، التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية،  على رأسها بعصا مما أدى إلى إغمائها ونقلها للمستشفى.

وبناءً عليه، قام المستشار محمد صالح، مدير النيابة، بقيد الواقعة بالقضية رقم ٩٢٥/ ٢٠٢٢ السنبلاوين ، وإحالتها إلى أحمد البري رئيس النيابة، لمباشرة التحقيقات.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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