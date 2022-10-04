أخبار مصرية

الرئيس العراقى يبحث مع السفير المصرى لدى بغداد تعزيز العلاقات بين البلدين

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 05:28 مساءً - قالت وكالة الأنباء العراقية، إن الرئيس العراقي برهم صالح، بحث اليوم الثلاثاء، مع السفير المصري لدى العراق وليد محمد إسماعيل، التعاون والتنسيق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية.

وذكر بيان، للمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، أنه جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والعمل على تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية، وبما يحقق المصالح المتبادلة ويعزز الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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