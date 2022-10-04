وزير التنمية المحلية: نسعى لضخ دماء جديدة فى المناصب القيادية بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - قال وزير التنمية المحلية هشام آمنة، إن الوزارة تسعى لضخ دماء جديدة فى المناصب القيادية من الكوادر المتميزة، تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل، لدفع عجلة التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





جاء ذلك فى إطار إعلان الوزارة عن 77 وظيفة شاغرة بالوظائف القيادية بالإدارات المحلية، وذلك على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg، وموقع الوزارة الرسمى www.mld.gov.eg. وطالب وزير التنمية المحلية الراغبين فى التقدم باستيفاء النموذج المعد لذلك، والمرفق به بطاقة الوصف الوظيفى والمستندات المطلوبة، ويمكن الحصول عليه من البوابة الإلكترونية للحكومة وموقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg، لافتا أن التقديم يستمر لمدة شهر. وأكد أنه يتم تقييم المتقدمين بناء على عدة معايير أهمها القدرات العلمية والتاريخ الوظيفى ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار والقدرة على حل مشكلات المواطنين فيما يخص عمل الإدارة المحلية.

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