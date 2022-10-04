عاجل.. تفاصيل كلمة الرئيس السيسى فى الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، فى كلمته اليوم خلال الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر الـ49، أن مصر لم تحارب فقط دفاعا عن أرضها، وإنما من أجل تحقيق السلام وهو ما نجحت فيه وحافظت على مكتسباته.

ونوه الرئيس إلى أن حرب أكتوبر المجيدة كان لها رجال سخرهم الله سبحانه وتعالى لاتخاذ القرارات المصيرية التى غيرت خريطة التوازنات الإقليمية والدولية.

وحيا الرئيس السيسى، القوات المسلحة والرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقال "تحية إعزاز وتقدير للقوات المسلحة، المؤسسة العسكرية الوطنية التى أتشرف أن أكون ابنا من أبنائها".

وتابع السيسى:"أوجه التحية للرئيس الراحل السادات بطل الحرب والسلام الذى اتخذ القرار رغم شبح الغموض واتخذ أيضا قرار السلام الذى طوى صفحات الماضى وفتح آفاقا جديدة بالمنطقة".

وقال الرئيس إن مصر تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد يوم العزة والكرامة ويوم إثبات قدرة الإنسان المصرى وتفوقه فى أصعب اللحظات التى قد تمر على أى أمة".

وشدد الرئيس السيسى، على أن مصر حققت فى السادس من أكتوبر معجزة العبور حتى يظل هذا اليوم خالدا ليس فقط فى وجدان مصر وشعبها وإنما فى ضمير الأمة العربية بأسرها وشعوب العالم المحبة للسلام.

وأكد الرئيس أن مصر لم تحارب فقط دفاعا عن أرضها وإنما من أجل تحقيق السلام، مشيدا بالقرارات المصيرية التى اتخذها رجال حرب أكتوبر المجيدة التى غيرت خريطة التوازنات الإقليمية والدولية.

ووجه السيسى، التحية إلى روح الرئيس الراحل محمد أنور السادات، قائلا " نوجه التحية للرئيس الراحل محمد أنور السادات لاتخاذه قرار العبور العظيم رغم شبح الهزيمة الذى كان يطارد الجميع ولاتخاذه أيضا بشجاعة الأبطال قرار السلام الذى فتح آفاق المستقبل لسائر المنطقة".

كما وجه الرئيس، التحية لكل من ساهم فى صنع أعظم أيام مصر فى تاريخها الحديث، ووجه أيضا التحية للقوات المسلحة المصرية الذى يتشرف بانتمائه لها.

ووجه الرئيس السيسى، التحية لكل من ساهم فى صنع أعظم أيام مصر فى تاريخها الحديث، قائلا: "من هذا المقام كمواطن مصرى وكرئيس لمصر أوجه تحية يملؤها الإجلال والاحترام إلى كل من ساهم فى صنع أعظم أيام مصر فى تاريخها الحديث، وتحية يملؤها الفخار والاعتزاز للقوات المسلحة المصرية تلك المؤسسة العسكرية الوطنية التى أتشـــرف بــأن أكــون مــن أبنائــها، وهى رمز البسالة والإقدام والصمود والتحدى وحصن هذا البلد الأمين وحامى مقدرات شعبها العظيم، وستظل العلاقة الفريدة بين الشعب والجيش بإذن الله أمرًا مقدسًا، وضامنًا أبديًا، لأمن هذا الوطن واستقراره وتحية من أعماق القلب إلى أرواح الشهداء أبطالنا الذين منحونا حياتهم ذاتها كى يحيا الوطن حرًا كريمًا مستقلًا".

ولفت الرئيس السيسى، إلى أن جوهر حرب أكتوبر المجيدة هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر ومن الظلام إلى النور ومن الانكسار والمرارة والألم إلى الكبرياء والعزة والفخر، مؤكدا يقينه الراسخ بأن تغيير الواقع لم يكن، ولن يكون بالكلمات والشعارات والأمانى وإنما بالرؤية المتكاملة بعيدة المدى والتخطيط العلمى، وتوفير آليات وعوامل النجاح ثـم العمـل الدؤوب بعزيمـة وإرادة صـلبة من أجل تحويل الرؤية والأمل إلى واقع جديد يسود ويطغى على عثرات الماضى.

وأضاف السيسى "لعلكم تتفقون معى أن تلك هى ذات المعانى والقيم التى نعيشها اليوم فى معركة البناء والتنمية التى نخوضها منذ سنوات بهدف تغيير واقعنا بشكل حقيقى ومستدام والعبور إلى الجمهورية الجديدة التى نتطلع إليها والتى تلبى طموحات طال انتظارها جيلًا بعد جيل فى مستقبل أفضل لهذا الوطن يكون بقدر عراقة حضارته، وعظمة تاريخه".

وتابع الرئيس: "إن الجمهورية الجديدة التى أراها عين اليقين، سوف نحقق معجزة العبور الآمن والثابت إليها، إنها الجمهورية التى تهدف إلى تحقيق تطلعات هذا الجيل، والأجيال القادمة وإلى الانطلاق على طريق التقدم، وامتلاك القدرة فى جميع المجالات وبحيث تصبح مصر، دولة حديثة متطورة ينعم فيها المصريون، بمستويات معيشية كريمة"، مضيفا "فكما شاء القدر لجيل أكتوبر، أن يعاصر مراحل تاريخية ذات أعباء جسام، فإن الأجيال الحالية، كانت على موعد أيضًا مع القدر، لتعيش مرحلة غير مسبوقة، فى تاريخ مصر الممتد لتعاصر أحداثًا وتداعيات هائلة أمنية وسياسية واقتصادية، يشهدها العالم بأسره".

وأشار الرئيس السيسى إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية التى يئن من وطأتها، كل فرد على هذا الكوكب تعد نموذجًا على ما نراه ونعيشه ونحياه ونحاول قدر استطاعتنا تجاوزها بالجهد الصادق والعمل المخلص من أجل وطننا الغالى"، محذرا من أنه فى ظل هذه الأحداث وتلك الظروف مازالت هناك قوى شر تضمر بـداخلها كـل معانـى الحقد والكراهـيـة، فراحت تبث سمومها، فى شرايين الوطن من خلال نشر الأكاذيب والافتراءات والضلالات بهدف إفقاد المواطن الثقة واغتيال معنوياته.

وأضاف السيسى قائلا: "لكننى على يقين، أن الإنسان المصرى صانع الحضارة أكبر وأقوى من تلك المساعى المضللة الكاذبة وأن لديه قدرة فطرية أن يميز بقلبه السليم، وعقله الواعى ما بين الغث والثمين والهدم والبناء وما بين الإخلاص وحب الوطن والشعب والخبـث وكراهيــة هــذا الوطــن وشـعبه".

وخلال كلمة مرتجلة قال الرئيس "إنه فى بداية الندوة تم التحدث عن حرب يونيو 1967، وأنا أتذكر كل كلمة وكل حدث وقع فى تلك الفترة، وأعلم كل مقالة نشرت وقتها، وكل بيان نشرته القيادة العامة للقوات المسلحة فى هذا التوقيت، من أول فترة الخامس من يونيو وحتى تدمير المدمرة إيلات، وقصف منطقة الزيتية، واشتباكات يومية استمرت على مدار شهور وسنوات بالدم، ومن أجل مستقبل ومقدرات البلاد، كان لابد أن تصمد مصر وتعود مرة أخرى للوقوف على قدمها".

وأضاف السيسى:"نحن قد نقول هذا الكلام فى فقرة من الفقرات سواء فى خطابى هذا أو حتى ممن يقومون بسرد الوقائع فى تلك الفترة، ولكن هناك فرق كبير بين أن تسمع أو تعيش واقع، فالأجيال التى كانت متواجدة فى تلك الفترة، وعاصروا الدولة وقتها، ومروا بظروف قاسية، الكثير منهم ليس موجود الآن بيننا".

وتابع الرئيس السيسى:"أنا أقول هذا الكلام الآن لأنه من المهم أن نعلم فى ظل الظروف التى نعيشها الآن، أن التحديات والعدائيات ستظل موجودة ولن تنتهى فى حياة أية أمة، فهى سنة من سنن الله فى الكون، فعلى سبيل المثال جائحة كورونا كانت اختبار من الله للعالم أجمع وحكمة لا نعلمها".

وأشار الرئيس إلى أن مصر عاشت 15 عاما خلال الفترة من 1967 وحتى 1982، تصور البعض فيها أن الأمر قد انتهى بحرب أكتوبر، وأنا أقول هذا الكلام حتى يتوقف المفكرون والمثقفون أمام كل كلمة أقولها، فالموضوع بدأ فى عام 1967 ولم ينته فى 1973 كما يتصور البعض، ولكن حدث فصل ما بين القوات حتى فترة 1977 وأوائل الثمانينات، لافتا إلى أن الدولة خلال هذه الفترة توقفت فيها كل مظاهر الحياة، ولكن لم يتوقف نمو البشر أو مطالبهم من معيشة وتعليم وعلاج وسكن وعمل.

وأضاف الرئيس "هناك الكثير من الناس يتحدثون ويؤرخون لمرحلة عامين أو ثلاثة أو لواقع يعيشه أو لتجربة يراها فيتحدث عنها"، لافتا إلى أن حياة الأمم لا تتغير بين يوم وليلة ولا تقاس بعام أو عامين أو ثلاثة أو عشرة أعوام، وإنما "حياة الأمة تاريخ" وأنه من المهم عند التحدث عنها أن ندرك ذلك كمواطنين وحتى كمسؤولين فى الدولة".

وتابع الرئيس "ما سنقوم بعمله اليوم ستستمر آثاره الطيبة خلال السنوات القادمة"، مؤكدا أنه لا يعادى أحدا لأن العدو الحقيقى فى تقديره هو الفقر والجهل والتخلف، مشيرا إلى أن الفقر يعنى الضعف والعجز، مستشهداً بقول الإمام على "لو كان الفقر رجلا لقتلته"، لافتاً إلى مخاطر الجهل التى تجعلك تخطئ وتؤذى كل من حولك، مشيراً إلى أنه فى عامى 2011 و2013، تحدثنا فى هذا الموضوع كثيرا، ونظرنا فى تأثيره علينا.

وأكد الرئيس السيسى، أنه حرص على ألا تؤثر جهود الدولة فى حربها على الإرهاب فى الدفع بعجلة التنمية وعلى تشغيل كافة قطاعات الدولة بأقصى قدرة لها لتقديم الخدمات للشعب المصرى، وأشار الرئيس إلى أن الجيش والشرطة فى سيناء ظلا يقاتلان أهل الشر والتطرف منذ عام 2011 ولمدة ثمانى سنوات تالية، لافتا إلى أن الثمن كان باهظا لحماية سيناء.

وأضاف السيسى أنه لو كانت توقفت عجلة التنمية بسبب الأحداث التى مرت على مصر مؤخرا لكانت العواقب ستكون صعبة، مشيراً إلى أنه خلال هذه المدة زاد عدد سكان مصر بحوالى 25 مليون نسمة وكانوا بالتأكيد فى حاجة لأن تكون كافة القطاعات جاهزة لخدمتهم.

وقال الرئيس إنه كان يتمنى من الشؤون المعنوية تقديم أحد المواقف التى ضحى فيها أبناؤنا واستشهدوا من أجل حماية البلاد من قوى الشر التى كانت تتمنى "كسر المصريين"، وأن الجميع تأثر بما مرت عليه البلاد.

وأشار السيسى إلى أن أول مؤتمر اقتصادى عقده الرئيس الراحل حسنى مبارك كان فى عام 1982، ولم يكن هناك إلا مشكلة طابا فقط، وكان قد تم رفع علم مصر فى طابا وبذلك عادت كل أراضى سيناء إلى الوطن.

وأضاف الرئيس السيسى أن الدولة المصرية توقفت لمدة 15 سنة ولم تفعل أى شيء فى التنمية، مشيرا إلى أنه كان من الممكن أن نقول إننا فى حالة حرب على الإرهاب ولم ننته بعد ولا نفعل شيء ونقوم بحشد للإعلام ونتحدث عن هذه القضية بأحداثها كل يوم".

وأوضح الرئيس السيسى أنه وقت حرب أكتوبر كان كل قرش موجها لصالح "اقتصاد الحرب" من أجل استرداد الكرامة والكبرياء وتحقيق النصر الذى نحتفل به اليوم، مضيفا "أنه كان من الممكن أن نفعل ذلك أيضا وسيكون مُبررًا.. لكننا حاربنا الإرهاب الذى كان يستهدف تعجيز البلاد وإفقارها وتخلفها ونحن لم ولن نمكنه من ذلك، وسوف نواصل البناء.

وتابع الرئيس:" إن المعركة تحققت خلالها نجاحات طيبة جدا والحمد الله"، ووجه الرئيس حديثه إلى الشعب المصرى متسائلا:" هل أنتم يا مصريين مستعدون الآن، مثلما كنتم خلال الفترة من عام 1967 وحتى 1982 أن تتحملوا التكلفة والتضحيات التى قدمتها الدولة من أجل أن تتجاوز أزمتها فى هذا الوقت؟ وألا يتم ترديد بعض الشائعات والأكاذيب التى تقال كل يوم؟، وقال الرئيس " أنا لا أخشى تلك الأكاذيب أو أقلق منها لأن "الله بالغ أمره وأنه ليس هناك شيء سيحدث إلا بإرادة الله".

وأضاف الرئيس "إذا كنا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى وراضين بقدره، فنحن نسعى لبناء وتنمية وتعمير وتغيير حياة الناس للأفضل، بأمانة وشرف بعيدا عن ألاعيب السياسة، مؤكدا أن هذه هى اللغة التى يدعمها الحق سبحانه وتعالى والأمانة التى فى أعناقنا، والإخلاص هو سر بين الإنسان وربه فقط، لا يطلع عليه ملك ولا يعبث به شيطان"، لافتا إلى أن المصريين سيتجاوزون الظروف الصعبة التى يعيشونها حاليا بفضل الله.

وقال الرئيس السيسى، فى ختام كلمته - "فى يوم احتفالانا بمعجزة العبور.. إن عين التاريخ تنظر إليكم يا أبناء شعب مصر العظيم فلتكتبوا لأنفسكم تاريخا جديدا من المجد تعلون به إلى المكانة الرفيعة التى تليق باسم مصر الخالد، ولتمضوا فى تأسيس الجمهورية الجديدة وبناء المستقبل والواقع الجديد الذى نطمح جميعا إليه ونعمل من أجله مخلصين النية لله والوطن والشعب.. وكل عام وأنتم بخير، ومصر فى أمان وسلام الله، وتقدم بشعبها العظيم وجيشها الباسل.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".