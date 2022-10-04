ضبط حلاق تعدى على طفل بسلك كهربائي داخل المحل بالغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 04:29 مساءً - في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" تحت عنوان "حلاق يعذب طفلاً باستخدام سلك مكواة بسبب 10 جنيهات" .

بالفحص تبين أن بتاريخ 30/9/2022 تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية من (عامل بصالون حلاقة سن 14، مقيم بدائرة القسم) بقيام (مالك المحل عمله ، مقيم بذات دائرة القسم) بالتعدي عليه بسلك كهربائي محدثاً إصابته بجروح قطعية وسطحية متفرقة بالجسم حال تواجدهما بمحل الحلاقة الخاص بالمشكو في حقه ، وذلك لاعتقاد الأخير قيام العامل بسرقة مبلغ مالي من المحل .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المشار إليها ، وعلل ذلك لسرقة المجنى عليه مبلغ مالي من المحل، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .