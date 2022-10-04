الجهاز المركزي للمحاسبات يهنئ فخامة السيد رئيس الجمهورية وقواتنا المسلحة فى ذكرى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 04:28 مساءً - يتقدم المستشار / هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والمستشار/ محمد الفيصل يوسف، نائب رئيس الجهاز وقيادات الجهاز واعضائه والعاملين به، بأصدق التهائي إلى فخامة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق اول/ محمد زكي، وزير الدفاع، وقواتنا المسلحة والشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى 49 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتي سجل المصريون خلالها ملحمة وطنية فريدة وضربوا أروع مثال في التضحية والشجاعة والفداء - والتي مازلنا نستقي منها العديد من الدروس - سائلين المولى عز وجل لمصرنا الحبيبة تحقيق المزيد من الانتصارات والرخاء والتنمية، داعين الله أن يتغمد برحمته الواسعة أرواح شهدائنا الأبرار الذين بذلوا ارواحهم في سبيل تحرير أرض سيناء الغالية، حفظ الله مصر عزيزة قوية ابية ووفق قيادتها إلى تحقيق مزيداً من التقدم والنماء.