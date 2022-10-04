معلومات الوزراء: عدد كبار السن فى مصر 6.9 مليون مسن

جدة - نرمين السيد - ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن عدد كبار السن فى مصر وصل إلى 6.9 مليون مسن فى عام 2022، منهم 3.7 مليون من الذكور، و3.2 مليون من الإناث، متوقعا أن يصبح "العمر المتوقع للحياة" للذكور69.7 سنة، و74.1 سنة للإناث، وفقا لتقديرات السكان فى يوليو 2022.





جاء ذلك وفقا لآخر بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بمناسبة اليوم العالمى للمسنين، والذى يحتفل به العالم يوم الأول من أكتوبر كل عام. وأشار إلى أنه عالميا، يتوقع أن يصل عدد كبار السن فى الفئة العمرية 60-65 عاما، إلى أكثر من مليار ونصف المليار بحلول 2050، سيعيش 80% منهم فى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. وعن جهود دعم ورعاية كبار السن أو المسنين فى مصر، أوضح أن عدد مؤسسات رعاية المسنين فى عام 2021 وصل إلى 167 مؤسسة على مستوى الجمهورية، فيما بلغت قيمة معاشات التضامن الاجتماعى للأسر التى يرعاها مسنون حوالى 37 مليون جنيه، لإجمالى 6472 أسرة.

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