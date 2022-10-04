حياة كريمة.. خدمات الصرف الصحى تصل لـ قرى دشنا (صور)

جدة - نرمين السيد - تشهد قرى الوحدة المحلية لمجلس قروى أبو مناع غرب، بمركز دشنا، تنفيذ أعمال مد وتدعيم خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة، حيث تستكمل أعمال شبكات الصرف الصحى بقرية نجع حمد، ضمن المشروعات التى تنفذ فى إطار مبادرة "حياة كريمة".





وصرح حماده صلاح جيلانى، رئيس قرية أبو مناع غرب، بأنه يجرى الآن مد خط غرف الصرف الصحى، والذى سيعمل على تجفيف التربة من المياه الجوفية بعد الحفر، للانتهاء من التوصيل لخدمة أهالى القرية، بناء على توجيهات أشرف الداودى، محافظ قنا، وأشرف أنور، رئيس مجلس مركز ومدينة دشنا.

وأكد رئيس الوحدة المحلية، أنه تم التشديد على مسؤولى الشركات المنفذة لمشروعات الصرف الصحى، بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لكل مشروع، موجها بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمواقع المختلفة للحفاظ عليهم وحمايتهم من احتمالية التعرض للخطر أثناء العمل.

وتابع جيلانى، أن القرية بها العديد من مشروعات الصرف الصحى، التى قاربت على التسليم، والتى من بينها مشروع التوسع الثانى لمحطة معالجة الصرف الصحى بنجع الميات التابع لقرية أبومناع غرب، الذى يجرى إنشاؤها أيضا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، على مساحة 60 ألف متر، بطاقة استيعابية تصل إلى 20 ألف م3/يوم، وتكلفة مالية تصل إلى 450 مليون جنيه.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية، أن العديد من أهالى القرية، أعربوا عن سعادتهم، بما قدمته المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية، من خدمات المياه والصرف الصحى لأسرهم، بعد حرمان من جودة الحياة لسنوات طويلة، فضلا عن أعمال التطوير الأخرى فى قطاعات مختلفة مثل توصيل المياه، وإنشاء المدارس والوحدات الصحية، وتغيير أعمدة الإنارة وغيرها.