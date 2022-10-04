انت الان تتابع خبر بالصور.. انهيار جزء من سقف بدروم مدرسة أمين التراثية بالإسكندرية.. إخلاء فوري للطلاب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية الدكتور عربي أبو زيد، بإصدار قرار إداري بإخلاء فوري وسريع لمدرسة قاسم أمين الإعدادية بنات “التراثية” التي تتبع إدارة الجمرك التعليمية، وهذا بسبب سقوط جزء من محارة سقف البدروم بالمدرسة.

بالصور انهيار جزء من سقف بدروم مدرسة أمين التراثية بالإسكندرية

وأعلن أبو زيد إن الغرض الأساسي من هذا القرار الحفاظ على حياة وسلامة الطلاب المنتسبين للمدرسة، وبشكل أنه مسكن عليها مدرسة أخرى في الفترة المسائية، وبناءاً عليه تم إصدار قرار تأجيل جميع البرامج التدريبية للموهوبين المقامة في مركز الموهوبين في مدرسة قاسم أمين حتى يتم العمل على توفير أماكن أخرى.