انت الان تتابع خبر عاجل.. وفاة معلمة وإصابة 14 أخريات بنجع حمادي.. الأتوبيس اصطدم بعمود إنارة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توفيت مدرسة في نهاية العشرينات من عمرها وأصيبت 14 أخريات، بسبب تصادم أتوبيس خاص بمديرية التربية والتعليم في محافظة قنا، وكان يقلهم لأحد المدارس الخاصة في مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، وهذا على الطريق الصحراوي الشرقي في نجع حمادي وهو اتجاه سوهاج.

وترجع أحداث الواقعة عندما حصل خط النجدة على بلاغ من الأهالي، وأفاد باصطدام أتوبيس فيه 15 معلمة في عمود إنارة على الطريق الصحراوي الشرقي في نجع حمادي اتجاه سوهاج.

وظهر عند الانتقال والفحص مصرع المدرسة “زينب. م. ص” التي تبلغ 26 عاماً من قنا، وإصابة 14 مدرسة من بينهم “عبير . ع. ف” 25 سنة قنا، و”عبير. ع. ا” 26 سنة قنا، و”فاطمة. ا” 24 سنة، و”نادية. م”، 25 سنة، و”شيماء. ع”، 24 سنة.

وسريعاً انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقلهم للمستشفيات المختلفة، وتم نقلهم للحصول على العلاج اللازم لحالتهم الصحية، ورفعت آثار الحادث وتم تسيير حركة الطريق بعد أن توقف بشكل جزيء، وجاري تحرير محضر بهذه الواقعة للتمهيد إلى العرض على النيابة العامة.