القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - بعث الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى برقية تهنئة إلى السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بمناسبـة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف لعام 1444 هـ ، وجاء فيها :

السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

بمناسبة الإحتفال بذكرى مولد نبى الرحمة محمـد صلوات الله عليه وسلامه يطيب لى أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى مقرونة بأطيب أمنيات الصحة والعطاء داعياً الله أن يعيدها عليكم وعلى مصرنا العظيمة وشعبها بكل الخير واليمن والبركات .

إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة يجددون العهد بأن يظلوا أوفياء لقسم الولاء للوطن والدفاع عن مقدراته ، مقتدين بصاحب الذكرى العطرة وكفاحه ونضاله فى مجابهة الشدائد والتحديات وحفظ الأوطان وتعهدها بالبناء والتطوير ، متحلين بالشجاعة والإيمان الواثق بنصر الله وتوفيقة لتظل مصرنا الغالية وطناً أمناً قوياً بسواعد أبنائه المخلصين .

والله أدعو أن يحفظ خطاكم وأن يؤيدكم دوماً بنصره .

وكل عام وسيادتكم بخير ،،

كما بعث الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة .

وبعث الفريق أول / محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقيات تهنئة لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير الأوقاف وفضيلة مفتى الجمهورية .

هذا وقد أصدر الفريق أول / محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف .

كما أصدر الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بهذه المناسبة .