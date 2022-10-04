لجنة المحافظات بالقومي للمرأة تناقش خطة عملها في الفترة المقبلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - عقدت لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدورى برئاسة الدكتورة سهام جبريل عضوة المجلس ومقررة اللجنة ، وبحضور عضوات وأعضاء اللجنة.

حيث اكدت الدكتورة سهام جبريل ان الاجتماع ناقش

مقترح بتنظيم ندوة بعنوان "المرأة والتغيرات المناخية " ، تناقش كيفيه مشاركة المرأة فى مواجهه تداعيات تغير المناخ واثاره، وتبنيها لأنشطة وفعاليات للحد من التلوث وتقليل مخاطرة فى كافه المحافظات وفقاً للظروف البيئية والحرف المميزة لكل محافظة.

وأشارت الدكتورة سهام جبريل إلى استعدادات اللجنة للمشاركة في أنشطة وفعاليات حملة ال١٦يوم من الأنشطة لمواجهة العنف ضد المرأة والتى يتبناها المجلس سنويا فى الفترة من ٢٥نوفمبر وتستمر حتى ١٠ديسمبر ٢٠٢٢،

كما ناقش الإجتماع كيفية مشاركة اللجنة فى القضايا التى تمس المواطنين بما يحقق حياة كريمة يستحقها المواطن، مشيرة الى أن عضوات وأعضاء اللجنة بصدد اعداد أوراق بحثية للمساهمة فى ذلك.