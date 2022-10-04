وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس اركان حرب القوات المسلحة بالذكري الـ49 لإنتصارات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - أرسل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برقية تهنئة الى الفريق اسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة ، قدم خلالها أطيب التهانى القلبية و الأمنيات إلى أبطال القوات المسلحة والشعب المصري الحبيب ؛ بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، والتى تحلي فيها ابطالنا بروح الصمود والتحدى ضارباً أروع صور البطولة ، مشيراً الى أن القوات المسلحة المصرية هي الدرع الحامية والحصن الواقي للشعب المصري .

وأكد الوزير أن حرب أكتوبر المجيدة ستظل واحدة من الذكريات المضيئة والخالدة وفى ذاكرة كل مصرى وعربى كنموذج للفخر والعزة والكرامة .