وفد مكسيكى يزور مسار رحلة العائلة المقدسة بسمالوط

جدة - نرمين السيد - زار وفد من السياح المكسيك كنيسة العذراء مريم الأثرية بجبل الطير بسمالوط المنيا، وهى إحدى محطات مسار العائلة المقدسة.



جدة - نرمين السيد - زار وفد من السياح المكسيك كنيسة العذراء مريم الأثرية بجبل الطير بسمالوط المنيا، وهى إحدى محطات مسار العائلة المقدسة. وتأتى زيارة الوفد لمصر ضمن جولة يزور فيها الأردن وفلسطين.

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