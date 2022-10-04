حياة كريمة.. قوافل الصحة تقدم خدماتها بالمجان لـ 205 آلاف مواطن فى شهر

جدة - نرمين السيد - يأتى إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 31 ألفا و804 تحاليل معملية وأشعة، وعقد 38 ألفا و432 ندوة تثقيفية، لرفع الوعى الصحى لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 1892 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد عبدالغفار حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 13 ألفا و331 مواطناً بمحافظة أسوان، و 10 آلاف و512 مواطنًا بأسيوط، و7 آلاف و20 مواطنًا بمحافظة الإسكندرية، و 3 آلاف و679 مواطناً بمحافظة الإسماعيلية، و3 آلاف و195 مواطناً بالأقصر، و1372 مواطنًا بالبحر الأحمر، و12 ألفا و 463 مواطناً بالبحيرة، و10 آلاف و137 مواطنًا بالجيزة، و6 آلاف و416 مواطناً بالدقهلية، و1472 مواطناً بالسويس، و18 ألفا و22 مواطناً بالشرقية، و16 ألفا و478 مواطناً بالغربية، و8 آلاف و483 مواطناً بالفيوم.

وأضافت الصادق أنه تم تقديم الخدمة الصحية أيضاً لـ16 ألفا و913 مواطناً بالقاهرة، و7 آلاف و241 مواطنًا بالقليوبية، و9 آلاف و579 مواطنًا بالمنوفية، و12 ألفا و632 مواطنًا بالمنيا، و3 آلاف و586 مواطناً بالوادى الجديد، و9 آلاف و369 مواطناً ببنى سويف، و1220 مواطنًا بجنوب سيناء، و9 آلاف و50 مواطناً بدمياط، و8 آلاف و666 مواطنًا بسوهاج، و5 آلاف و845 مواطناً بقنا، و5 آلاف و707 مواطنين بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبى على 2619 مواطناً بمطروح.