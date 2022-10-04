انت الان تتابع خبر بالأسماء .. مصرع وإصابة 15 معلمة في حادث تصادم بـ”سوهاج” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لقيت مُعلمة في نهاية العشرينات من العُمر، مصرعها، وأصيبت 14 أخريات بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث تصادم وقع صباح اليوم الثلاثاء، تصادم أتوبيس خاص بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، كان يقلهِن إلى إحدى المدارس الخاصة بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، وذلك على الطريق الصحراوي الشرقي بنجع حمادي اتجاه سوهاج بأحد أعمدة الإنارة الموجودة على الطريق.من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لـ”سوهاج ” بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين والجثمان إلى المستشفى العام،, كما تم الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.

وأشار التقرير الطبي إلي مصرع “زينب. م. ص”، 26 سنة، قنا، وإصابة 14 آخرين من بينهم عبير. ع. ف”، 25 سنة، قنا، و”عبير. ع. ا”، 26 سنة، قنا، و”فاطمة. ا”، 24 سنة، و”نادية. م”، 25 سنة، و”شيماء. ع”، 24 سنة.