أخبار مصرية

وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بالذكري الـ49 لإنتصارات أكتوبر

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 02:32 مساءً - أرسل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، بمناسبة الذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة ، أعرب خلالها عن سعادته بتقديم أصدق التهانى ، وأطيب التمنيات بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة ، والتى أعطت فيها قواتنا المسلحة الباسلة درساً خالصاً فى البطولة الصادقة وبذل الدماء والأرواح فى سبيل الوطن ، فحققت نصراً تاريخياً لمصر والأمة العربية ،متمنياً من الله العلى القدير في هذه المناسبة التاريخية ؛ أن يبارك جهود سيادته المخلصة ، ويكلل بالنجاح مساعيه الحميدة في تحقيق مزيد من الانجازات لرفعة وازدهار مصرنا الحبيبة تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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