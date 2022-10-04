وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بالذكري الـ49 لإنتصارات أكتوبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 02:32 مساءً - أرسل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، بمناسبة الذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة ، أعرب خلالها عن سعادته بتقديم أصدق التهانى ، وأطيب التمنيات بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة ، والتى أعطت فيها قواتنا المسلحة الباسلة درساً خالصاً فى البطولة الصادقة وبذل الدماء والأرواح فى سبيل الوطن ، فحققت نصراً تاريخياً لمصر والأمة العربية ،متمنياً من الله العلى القدير في هذه المناسبة التاريخية ؛ أن يبارك جهود سيادته المخلصة ، ويكلل بالنجاح مساعيه الحميدة في تحقيق مزيد من الانجازات لرفعة وازدهار مصرنا الحبيبة تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .