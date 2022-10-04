وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصارات أكتوبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 02:32 مساءً - بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة الذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة ، وقال اللواء هشام آمنة فى نص البرقية: يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة ، والتي أعادت للشعب المصري أرضه وعزته وكرامته ، والتي ستظل إنجازا وطنيا بطوليا ورمزا للفخر والإعداد لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل ، والتي خاض فيها الجيش المصري اكبر ملحمة انتصارات حربية ، لتؤكد دائما أن رجال قواتنا المسلحة هم الدرع الواقي لمصرنا الغالية ...داعيا الله العلى القدير أن ينعم على مصرنا بالأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادتكم الرشيدة ، وأن يوفقكم الله في تحقيق ما تصبو إليه من رفعة وإزدهار وتقدم لمصرنا الغالية ...وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بقيادتكم بخير وسلام