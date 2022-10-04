أخبار مصرية

وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصارات أكتوبر

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 02:32 مساءً - بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة الذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة ، وقال اللواء هشام آمنة فى نص البرقية: يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة ، والتي أعادت للشعب المصري أرضه وعزته وكرامته ، والتي ستظل إنجازا وطنيا بطوليا ورمزا للفخر والإعداد لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل ، والتي خاض فيها الجيش المصري اكبر ملحمة انتصارات حربية ، لتؤكد دائما أن رجال قواتنا المسلحة هم الدرع الواقي لمصرنا الغالية ...داعيا الله العلى القدير أن ينعم على مصرنا بالأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادتكم الرشيدة ، وأن يوفقكم الله في تحقيق ما تصبو إليه من رفعة وإزدهار وتقدم لمصرنا الغالية ...وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بقيادتكم بخير وسلام

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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