أخبار مصرية

وزير التنمية المحلية يهنئ القائد العام للقوات المسلحة بالذكري الـ49 لإنتصارات أكتوبر

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 02:32 مساءً - هنأ اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والانتاج الحربي بمناسبة الذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة .

حيث أرسل اللواء هشام آمنة برقية تهنئة أعرب فيها عن بالغ سعادته بحلول الذكرى التاسعة والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة ، تلك الذكرى الوطنية العظيمة التى نسترجع فيها بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الباسلة ، والتى سجلت في صفحات التاريخ أيام فخرٍ وعزةٍ لكل المصريين، مؤكداً على عزم قواتنا المسلحة وقدرتهم على الانتصار والعمل ،داعياً الله أن يحفظ مصر عزيزة أبية، وصان أرضها حرة كريمة، ووفق أهلها قيادةً وشعباً إلى سبل التقدم والرخاء.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا