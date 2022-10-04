عاجل.. السيسى: «لا أخشى الشائعات ونعمل بعيدا عن ألاعيب السياسة»

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ36، اليوم الثلاثاء: "كان ممكن أعمل كده وكان مبرر، بس قولنا إن اللى بيعمل الإرهاب هدفه إن البلد تعجز وتفقر وتتخلف أكثر، وإحنا مش هنمكنه من ده وهنبنى على ما قد ربنا يقدرنا".

وتابع: "يا ترى يا مصريين مستعدين تتحملوا زى ما تحملتوا التضحيات منذ 1967 إلى 1982 ولا هنتأثر بشوية شائعات وأكاذيب"، مؤكدا أنه لا يخشى الشائعات والأكاذيب.

وأردف الرئيس: "لا والله.. الحاجات دى لا بتخوفنى ولا بتقلقنى، لأن الله بالغ أمره ومفيش حاجة هاتتعمل إلا بإرادة الله، إحنا بنسعى بناء وتعمير وتنمية وتغيير حياة الناس للأفضل بأمانة وشرف بعيدا عن ألاعيب السياسية".

ويحضر الندوة والتى تعقد تحت عنوان "أكتوبر.. إرادة وطن"، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول محمد زكى، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وتأتى الندوة فى إطار الاحتفالات بالذكرى الـ49 لحرب أكتوبر المجيدة.