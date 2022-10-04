عاجل.. السيسى: «مصر ستتجاوز الظروف الصعبة بفضل الله»

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى موجها رسالة للمصريين، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ36، اليوم الثلاثاء: "عين التاريخ تنظر إليكم، فلتكتبوا لأنفسكم تاريخا جديدا من المجد تعودن به إلى المكانة الرفيعة التى تليق باسم مصر الخالد، ولتمضوا فى تأسيس الجمهورية الجديدة وبناء المستقبل والواقع الجديد الذى نطمح جميعا إليه ونعمل من أجله مخلصين النية لله والوطن والشعب، كل عام ومصر فى أمان وسلام الله وتقدم بشعبها العظيم وجيشها الباسل، تحيا مصر".

ويحضر الندوة والتى تعقد تحت عنوان "أكتوبر.. إرادة وطن"، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول محمد زكى، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وتأتى الندوة فى إطار الاحتفالات بالذكرى الـ49 لحرب أكتوبر المجيدة.