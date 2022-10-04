عاجل.. السيسى: المصرى صانع الحضارة أكبر من مساعى قوى الشر

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن قوى الشر ما زالت تضمر بداخلها كل معانى الحقد والكراهية، فراحت تبث سمومها فى شرايين الوطن من خلال نشر الأكاذيب والافتراءات من أجل إفقاد المواطن الثقة واغتيال معنوياته.





وتابع الرئيس: "لكننى على يقين أن الإنسان المصرى صانع الحضارة أكبر وأقوى من تلك المساعى المضللة الكاذبة". وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ36، اليوم الثلاثاء، أن الإنسان المصرى لديه قدرة فطرية أن يميز بقلبه السليم وعقله والواعى ما بين الغث والثمين والهدم والبناء وما بين الإخلاص وحب الوطن والشعب والخبث وكراهية الوطن وشعبه. ويحضر الندوة والتى تعقد تحت عنوان "أكتوبر.. إرادة وطن"، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول محمد زكى، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وتأتى الندوة فى إطار الاحتفالات بالذكرى الـ49 لحرب أكتوبر المجيدة.

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