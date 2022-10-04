عاجل- الرئيس: لا أعادى أحدا.. والعدو الحقيقى هو الفقر والجهل والتخلف

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ36، اليوم الثلاثاء، أن التحديات والعدائيات موجوة ولن تنتهى فى حياة أى أمة لأنها سنة من سنن الله فى الكون، متابعا: "كورونا اختبار من اختبارات ربنا وحكمة".

وأوضح أن حياة الأمم لا ترتبط فى يوم وليلة، ولكنها تاريخ ومن المهم معرفة ذلك كمواطنين وحتى كمسؤولين فى الدولة، فما يحدث الآن ستستمر أثاره للسنين المقبلة.

وتابع: "أنا مش بعادى حد، وبقصد بفكرة الاستعداء إنها تكون فكرة بعيدة، ودائما بضع 3 نقاط أمامى، وهى: العدو الحقيقى وهم الفقر والجهل والتخلف".

ويحضر الندوة والتى تعقد تحت عنوان "أكتوبر.. إرادة وطن"، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول محمد زكى، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وتأتى الندوة فى إطار الاحتفالات بالذكرى الـ49 لحرب أكتوبر المجيدة.