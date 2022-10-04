70 عاما.. وزير الرى يشارك فى احتفال السفارة الألمانية بالعلاقات مع مصر

وتوجه الدكتور سويلم بالتهنئة للدولة الألمانية بمناسبة الاحتفال بتحقيق الوحدة الألمانية، مشيداً بعلاقة الصداقة والتعاون القوية بين مصر وألمانيا والتى تمتد لـ70 عاما منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأكد الدكتور سويلم، وفقا لبيان صحفى، أن مصر حريصة على تعزيز شراكتها الإستراتيجية طويلة الأمد مع ألمانيا، والتى تعتبر عاملاً أساسياً فى الحفاظ على الإستقرار والتنمية الاقتصادية فى المنطقة، حيث تحرص القيادة السياسية المصرية على تطوير التعاون مع ألمانيا فى العديد من المجالات السياسية والأمنية والثقافية والتعليمية والتجارية والاقتصادية.
كما تتشارك مصر وألمانيا الاهتمام بقضايا التغيرات المناخية ، فى ضوء "حوار بطرسبرغ للمناخ" والذى عُقد بالعاصمة الألمانية برلين فى شهر يوليو الماضى تمهيداً لمؤتمر المناخ COP27 المزمع عقده فى شهر نوفمبر المقبل.
وأشاد الدكتور سويلم بالجهود الألمانية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر ، ودعم رؤية مصر فى مختلف التطورات الإقليمية والدولية بما فى ذلك التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
كما أشار الدكتور سويلم للشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث تُعد ألمانيا حالياً ثانى أكبر شريك تجارى لمصر فى أوروبا، مشيراً لتزايد حجم الاستثمارات الألمانية فى الفترة الراهنة، وزيادة التعاون فى مجالات الطاقة وتوليد الكهرباء.
كما يتسع التعاون بين البلدين ليشمل التعاون فى مجال الثقافة والتعليم من خلال العديد من المدارس الألمانية والجامعة الألمانية فى القاهرة والتى تُساهم فى إثراء العلاقات بين البلدين.
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