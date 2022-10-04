عاجل.. السيسى للمصريين: «دى بلدنا ولازم نخلى بالنا منها قوى»

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الدولة لم تتوقف خلال مكافحة الإرهاب، متابعا: "خليت البلد تشتغل بأقصى طاقة ممكنة، وتفتكروا كنا ممكن نستنى الـ9 سنين دول اللى زاد فيها عدد السكان 25 مليون ليه احتياجات فى كل قطاع!".





وأضاف السيسى، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ36، اليوم الثلاثاء: "دفعنا ثمن كبير قوى وبندفع ثمن كبير قوى، مش أنا ولا الحكومة ولكن كلنا فى الدولة، ومش مناسب إن حد يقول أنا ذنبى إيه، دى بلدنا ولازم نخلى بالنا منها قوى". ويحضر الندوة والتى تعقد تحت عنوان "أكتوبر.. إرادة وطن"، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول محمد زكى، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وتأتى الندوة فى إطار الاحتفالات بالذكرى الـ49 لحرب أكتوبر المجيدة.

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