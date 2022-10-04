الندوة التثقيفية تعرض فيلما من مشروع مصرى عن معايشة لأبطال القوات المسلحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 01:33 مساءً - شهدت فعاليات الندوة التثقيفية عرض أولي مشروعات مشروع "مصري"، وهو المشروع الذي أعلن العميد ياسر وهبه عن تدشينه من قبل إدارة الشئون المعنوية، وشارك في الفيلم الفنان أحمد عز، والفنان أحمد حلمي، والفنان أحمد صلاح حسني، وعرض معايشة للعمل في القوات المسلحة، وخاصة من أبطال المظلات والصاعقة، وشارك فيه شباب مصريين من دول مختلفة لمعايشة مع أبطال الجيش المصري.

استعرضت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، تفاصيل مشروع "مصري" وهو مشروع درامي ثقافي توعوعي لتوثيق جهود أبطال الدولة المصرية في مختلف المجالات.

ومشروع مصري بيوثق أبطال بلدنا قد ايه شايلين اسمها ورافعين شأنها ورايتها.. وفى خلال الخمس سنوات الماضية ساهمت إدارة الشئون المعنوية في دعم العديد من الأعمال الدرامية بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة الماسة للإنتاج الفني التي حققت مردود إيجابي على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

وينطلق مشروع "مصري"، لتسجيل البطولات والإنجازات بالفعاليات الثقافية والرياضية بالتعاون مع الوزارات المعنية، وعلى مدار العام القادم سوف يتم تقديم أعمال وطنية مختلفة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مشروع مصري مشروع ثقافي متكامل ينفذ في كل محافظات مصر، وتنظيم سلسلة مهرجانات واحتفالات ومسابقات في المدارس والجامعات، بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي، وإطلاق مسابقة رواية متخصصة للمتحرفين والهواة لتقديم الأعمال الدرامية، وإنتاج مجموعة أفلام تسجيلية بجودة عالمية، وإنتاج مسلسلات تليفزيونية ومسلسلات إذاعية ومجموعة من أفلام الرسوم المتحركة للأطفال.

وتحتفل الدولة المصرية بالذكري الـ 49 لحرب أكتوبر.. يوم العزة والكرامة.. يوم النصر الذي سيظل خالدًا في تاريخ أمتنا.. يوم البطولات والأمجاد التي صنعها رجال القوات المسلحة بدمائهم الذكية في ملحمة عسكرية أبهرت العالم، ودونت سطورها بأحرف من نور امتد شعاها للإنسانية جمعًا ليعكس إرادة المصريين في استعادة حقوقهم وتمسكهم بسيادة الوطن وأرضه وكرامته".