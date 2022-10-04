أخبار مصرية

السيسي: قادرون على تحقيق معجزة العبور للجمهورية الجديدة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 01:32 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن "الجمهورية الجديدة التى أراها سوف نحقق بإذن الله معجزة العبور الآمن والثابت إليها"، متابعا: "الجمهورية الجديدة تهدف إلى تحقيق تطلعات هذا الجيل والأجيال القادمة.. والانطلاق بالدولة المصرية على طريق التقدم وامتلاك القدرة فى جميع المجالات بحيث تصبح مصر بإذن الله دولة حديثة ومتطورة ينعم فيها المصريون بمستويات حياة كريمة".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكري حرب أكتوبر: " مثل ما جيل أكتوبر يعاصر مراحل تاريخية ذات أعباء حسام.. هذا الجيل يشهد مرحلة غير مسبوقة أحداثا وتداعيات هائلة أمنية وسياسية واقتصادية يشهدها العالم كله يأن من وطأتها كافة دول العالم.. مثل الأزمة الاقتصادية.. وهى نموذج نعيشه الآن.. وقادرون على تجاوزها بالعمل الصادق والمخلص من أجل الوطن الغالى".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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