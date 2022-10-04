عاجل.. السيسى: الجمهورية الجديدة تهدف لتحقيق تطلعات الأجيال المقبلة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الجمهورية الجديدة التى يراها عين اليقين سوف تحقق معجزة العبور الآمن، فهى الجمهورية التى تهدف لتحقيق تطلعات هذا الجيل والأجيال المقبلة، وامتلاك القدرة فى جميع المجالات لتصبح مصر دولة حديثة ومتطورة ينعم فيها المصريين بمستويات حياة كريمة.





وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ36، اليوم الثلاثاء، أنه كما شاء الله لجيل أكتوبر أن يعاصر مراحل تاريخية ذات أعباء جسام فإن الأجيال الحالية كانت على موعد أيضا مع القدر لتعيش مرحلة غير مسبوقة فى تاريخ مصر. وأوضح أن الأزمة الاقتصادية العالمية التى يأن من وطئتها الجميع على هذا الكوكب نموذجا نراه ونعيشه ونحياه ونحاول قدر استطاعتنا تجاوزها بالجهد والعمل الصادق المخلص من أجل وطننا الغالى. ويحضر الندوة والتى تعقد تحت عنوان "أكتوبر.. إرادة وطن"، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول محمد زكى، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وتأتى الندوة فى إطار الاحتفالات بالذكرى الـ49 لحرب أكتوبر المجيدة.

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