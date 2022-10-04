عاجل.. السيسى: الرئيس السادات اتخذ بجسارة قرار العبور رغم شبح الهزيمة

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، التحية إلى روح الشهيد البطل الرئيس محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام الذى اتخذ بجسارة قرار العبور العظيم رغم شبح الهزيمة الذى كان يطارد الجميع.





وأكد الرئيس عبد الفتاح عبد السيسى، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ36، اليوم، أن الرئيس السادات اتخذ بشجاعة الأبطال قرار السلام الذى طوى صفحات الماضى وفتح آفاق المستقبل لسائر المنطقة. وتابع: "كمواطن مصرى ورئيس لمصر أوجه تحية يملأها الإجلال والاحترام لكل من ساهم فى صنع أعظم أيام مصر فى تاريخها الحديث". ووجه الرئيس التحية للقوات المسلحة المصرية قائلا: "تلك المؤسسة العسكرية الوطنية التى أتشرف بأن أكون ابننا من أبنائها، فهى رمز البسالة والإقدام والصمود والتحدى وحصن هذا البلد الأمين وستظل العلاقة بين الجيش والشعب بإذن الله أمرا مقدسا وضامنا أبديا". ويحضر الندوة والتى تعقد تحت عنوان "أكتوبر.. إرادة وطن"، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول محمد زكى، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وتأتى الندوة فى إطار الاحتفالات بالذكرى الـ49 لحرب أكتوبر المجيدة.

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