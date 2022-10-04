عاجل.. السيسى: حرب أكتوبر غيرت خريطة التوازنات الإقليمية والدولية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن ذكرى نصر حرب أكتوبر يوم العزة والكرامة، انطلق فيه الجيش المصرى ليتحدى المستحيل ويقهره، يوم إثبات مقدرة الإنسان المصرى وتفوقه فى أصعب اللحظات التى قد تمر على أى أمة.





وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ36، اليوم الثلاثاء، أن 6 أكتوبر الذى حققت مصر فيه معجزة العبور كان يوما مقدرا له أن يظل خالدا ليس فقط فى وجدان مصر وشعبها ولكن فى ضمير الأمة العربية بأسرها.

وشدد على أن مصر لم تحارب فقط دفاعا عن أرضها ولكن من أجل تحقيق السلام وهو ما نجحت فيه وحافظت على مكتسابه.

وأوضح أن حرب أكتوبر المجيدة كان لها رجال سخرهم الله لاتخاذ القرارات التى غيرت خريطة التوازنات الإقليمية والدولية.

ويحضر الندوة والتى تعقد تحت عنوان "أكتوبر.. إرادة وطن"، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول محمد زكى، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وتأتى الندوة فى إطار الاحتفالات بالذكرى الـ49 لحرب أكتوبر المجيدة.