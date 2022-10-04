الصحة: فحص 3 ملايين و754 ألف طفل ضمن مبادرة «علاج ضعف وفقدان السمع» 

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء المسح السمعى لـ3 ملايين و 754 ألف طفل، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة.





وقال المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، فى بيان اليوم الثلاثاء، إنه تم تحويل 214 ألفا و220 طفلًا لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدى، فى نفس الوحدة بعد أسبوع من الفحص الأول.

وأضاف أنه تم تحويل 32 ألفا و145 طفلا بعد الاختبار الثانى إلى مستشفيات ومراكز الإحالة والبالغ عددها 30 مركزًا على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم الحالة بدقة أعلى، وبدء العلاج أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زرع القوقعة لمن تستدعى حالته.

ولفت عبدالغفار إلى زيادة عدد مراكز فحص الكشف السمعى للأطفال بدءا من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، إلى 3500 وحدة صحية فى جميع محافظات الجمهورية، مضيفا: "أنه تم فحص 8 آلاف و6 أطفال من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، ضمن المبادرة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى".

وأوضح أن عدم اجتياز الطفل للاختبار الثانى، لا يعنى فى أغلب الأحيان الإصابة بضعف السمع، ولكنه مؤشر على أن الطفل يحتاج إلى فحوصات متقدمة فى مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة.

وأكد أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، بالإضافة إلى تجنب مشكلات التخاطب التى يمكن أن تتسبب فى أزمات نفسية للطفل.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد مصطفى، المدير التنفيذى لمبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، إن شهادة الميلاد تم تحديثها مؤخرًا، وإدراج خانة الفحص السمعى بها، حيث يتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية.

وأضاف أنه تم تدريب أطقم التمريض، للعمل على جهاز الانبعاث الصوتى بالوحدات الصحية، بالإضافة إلى تدريب مدخلى البيانات التابعين للوحدات الصحية، بكل محافظات الجمهورية، لتسجيل بيانات الأطفال من حديثى الولادة على الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة.

وبدوره، نوه الدكتور محى السيد منسق عام المبادرة، إلى أن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين بخصوص مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات "100 مليون صحة" وذلك فى إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.