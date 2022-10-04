لأول مرة فى تاريخه.. منتخب الطاولة يصعد لدور الـ16 ببطولة العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 11:28 صباحاً - تغلب منتخب تنس الطاولة رجال على نظيره التشيكى بنتيجة 3/1 فى منافسات بطولة العالم التى تقام بالصين، ليتأهل لدور الـ16 ببطولة العالم.

ومن جانبه أكد معتز عاشور رئيس الاتحاد أن هذه هى المرة الأولى فى تاريخ مصر ببطولات العالم، التى يتأهل فيها المنتخب لدور الـ16 فى مسابقات فرق الرجال بالصين.

يضم منتخب الرجال محمد البيلى ومحمد شومان وشادى مجدى، بالإضافة إلى يوسف عبد العزيز.

كان المنتخب قد فاز على نظيره السعودى بنتيجة 3/0 وكندا بنفس النتيجة بينما خسر من كوريا 4/1 قبل أن يفوز على التشيك.