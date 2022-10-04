مصر للطيران تستقبل بالورود طبيباً أنقذ حياة طفل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 11:27 صباحاً - استقبل فريق من العلاقات العامة بشركة مصرللطيران الطبيب دافيد ماجد " بباقة من الورود عقب وصوله على متن رحلة الشركة رقم MS706 القادمة من مدينة ميلانو الإيطالية وذلك تقديراً للدور الإنساني الذي قام به على متن رحلة الذهاب إلى ميلانو يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ بإنقاذ حياة طفل رضيع تعرض لوعكة صحية طارئة على متن الطائرة حيث أصر الطبيب على الجلوس بجوار الطفل طوال الرحلة لمتابعة حالته الصحية بمساعدة طاقم الضيافة حتى وصول الطائرة إلى وجهتها بمطار ميلانو.